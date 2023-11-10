شقق بديلة أو تعويضات مالية.. وزير النقل يطمئن أهالي كفر العلو في حلوان

وجه كامل الوزير وزير النقل، قيادات الوزارة بتشكيل لجنة فورًا لاستلام مستندات أهالي كفر العلو والتي تدل على ملكية أراضي ومنازل ووحدات خاصة بهم وسرعة الانتهاء من إعداد جداول التعويضات المالية أو وحدات سكنية بديلة، وذلك بأقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل، الخميس، يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بأهالي بعض المناطق التابعة لكفر العلو بحلوان؛ وذلك لتوفيق أوضاعهم بشأن تعارض مسار خط سير القطار الكهربائي السريع مع أراضيهم ومساكنهم، وذلك بحضور النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عيد حماد نائب حلوان ومايو والتبين والنائب عبدالنعيم حماد والنائب نادر الخبيري.

وأضاف الوزير أن التعاون مع الأهالي سيشمل عملية انتقالهم إلى سكنهم الجديد، مثمنًا تفهم الأهالي لأهمية المشروع وتعاونهم مع وزارة النقل لاتمامه، وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واضحة بألا يضار أحد أثناء تنفيذ المشروعات القومية وعلى الحكومة أن تعوض كل متضرر التعويض المناسب.

ومن جانبهم، طالب مواطنوا حلوان وزير النقل بنقل شكرهم إلى الرئيس السيسي، مؤكدين يقينهم أن الدولة معهم وليست ضدهم أو بعيدة عنهم، بل تتجاوب معهم لحل مشاكلهم، ومثمنين لقائهم مع الوزير وقيادات وزارة النقل لإجابته على كل استفساراتهم؛ الأمر الذي بدد مخاوفهم.

وأكد وزير النقل، أنه سيتم تعويض الجميع سواء تعويض مالي أو بوحدات سكن بديلة بمناطق كاملة المرافق والخدمات ومؤهله ليعيشوا بها حياة آدمية آمنه لهم ولأسرهم، مشددًا على حرص الدولة على تحسين حياة المواطنين؛ لاسيما من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة وعلى رأسها "حياة كريمة".

الوزارة تدرس كل مشروعاتها في جميع القطاعات

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تدرس كل مشروعاتها في جميع القطاعات لبحث أيسر المسارات التي يمكن تنفيذها، موضحًا أن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع تحتم وضعه على هذا المسار وفق اختيار المكتب الاستشاري للمشروع.

وقال الوزير – ردًا عن استفسار أحد المواطنين بشأن سبل التعويض بالوحدات السكنية خاصة مع الأسر التي تسكن في نفس البيت - إن كل شقه يقابلها شقة بديلة كتعويض وليس شقة واحدة لإجمالي المبنى المملوك له وإذا كانت القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التي ستخصص لهم سيتم صرف الفرق.

كما أكد وزير النقل، أن المباني التي تضررت جراء تنفيذ أعمال المشروع ولا تدخل في حيزه سيتم معاينتها فورًا وترميمها واعاداتها أفضل مما كانت عليه، كما يمكن للمالك أن يقوم ببيعه للوزارة إذا رغب في ذلك أو أن يحصل على سكن بديل.

يذكر أن وزير النقل حرص على لقاء أهالي كفر العلو بحلوان في مستهل تفقده مسار مشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع في المسافة من حلوان وحتى العين السخنة.

