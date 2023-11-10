وزير النقل: تعويضات مالية ووحدات سكنية بديلة نظير إخلاء مسار القطار السريع

في مستهل جولة الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بمسار مشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع في المسافة من حلوان وحتى العين السخنة التقى وزير النقل يرافقه اللواء خالد عبد العزيز محافظ القاهرة بأهالي بعض المناطق التابعة لكفر العلو بحلوان لتوفيق أوضاعهم بشأن تعارض مسار خط سير القطار الكهربائي السريع مع أراضيهم ومساكنهم.

جاءت جولة الوزير بحضور النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عيد حماد نائب حلوان ومايو والتبين والنائب عبدالنعيم حماد والنائب نادر الخبيري وبحضور قيادات وزارة النقل وقيادات محافظة القاهرة.

وفي بداية اللقاء وجه وزير النقل الشكر لأهالى كفر العلو ونواب حلوان على حسن الاستقبال والترحاب وعلى تفهمهم لاهمية المشروع وتعاونهم مع وزارة النقل للإتمامه مؤكداً ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ان لا يضار احد اثناء تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها وعلى الحكومة ان تعوض كل متضرر التعويض المناسب ، مشيراً الى ان ذلك ما حدث في جميع المشروعات الخاصة بالوزارة .

وأكد وزير النقل للأهالي، أن حضوره اليهم اليوم لكي يجلس معهم ويستمع لهم قائلاً "احنا جايين النهاردة نقعد مع اهالينا ونشوف ايه مشاكلهم" ، مضيفاً اننا حريصون على تعويض الجميع بالتعويض المناسب سواء تعويض مالي او بوحدات سكن بديلة بمناطق كاملة المرافق والخدمات ومؤهله ليعيشوا بها حياة آدمية آمنة لهم ولاسرهم مؤكداً لهم "انا فلاح زيكم وعارف قيمة الأرض او البيت" والدولة حريصة جداً على تحسين حياة المواطنين والجميع يعلم ما تقوم به الدولة من خلال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهذا هو نهج الدولة .

وأضاف الوزير موجهاً حديثه للأهالي أن وزارة النقل في كل مشروعاتها في جميع القطاعات تدرس جيداً أيسر المسارات التي يمكن تنفيذ المشروعات بها وان دراسات مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع تحتم علينا اختيار هذا المسار وان الوزارة بحثت كل المسارات ولكن اختيار هذا المسار كان الافضل واختيار المكتب الاستشاري للمشروع .

وفي رد للوزير على أحد الأهالي المتسائل عن كيفية التعويض بوحده سكنية حيث أنه يسكن هو واولادة في نفس البيت المكون من أربع شقق سكنية ، أوضح له الوزير أن كل شقة يقابلها شقة بديلة كتعويض وليس شقه واحده لإجمالي المبنى المملوك له واذا كانت القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التي ستخصص لهم سيتم صرف الفرق له ، وفي رد على سيدة أخرى من الأهالي التي اوضحت أن منزلها قد تضرر من اعمال تنفيذ المشروع وحدث به بعض الأضرار رغم انه لا يدخل ضمن حيز المساكن المتعارضه مع المسار ، وجه الوزير على الفور المسئولين عن المشروع والاستشاري والشركة المنفذة بمعاينة المنزل الخاص بها وترميمه واعادته افضل مما كان على نفقة المشروع مضيفاً للسيدة اذا كنتي ترغبي في بيعه سنشتريه بالسعر المناسب للمنطقة واذا كنتي تريدي التنازل عنه واستلام وحدة سكنية اخرى بدلاً عنه سنخصص لكي وحدة سكنية .

وخلال حديثهم وجه الأهالي رغباتهم للوزير مطالبينه بنقل شكرهم وتحيتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدين أنه بحضور الوزير والمحافظ اليوم لهم انهم ايقنوا أن الدولة معنا وليست ضدنا وليست ببعيدة عن المواطنين بل هي معهم وتسمعهم وتتجاوب معهم لحل مشاكلهم ووجهوا الشكر لوزير النقل قائلين له إن كلامه اليوم معهم رد على كل تساؤلاتهم قبل ان يسألوها وبدد مخاوفهم .

وقبل نهاية اللقاء أصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توجيهات لقيادات الوزارة بتشكيل اللجنة فوراً لاستلام المستندات من الأهالي الدالة على ملكية الأراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم وسرعة الانتهاء من إعداد جداول التعويضات سواء مالية أو بوحدات سكنية بديلة حتى يتم انهاء الأمر باقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة مضيفاً ألا يقتصر الامر على ذلك بل لابد ان تتعاون معهم الوزارة وهيئاتها في عملية انتقالهم الى سكنهم الجديد.