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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامناً مع حلول الشتاء|صيانة الأعمدة وكشافات الإنارة بالطرق الرئيسية في بيلا بكفر الشيخ

حملات مكثفة للإنارة
حملات مكثفة للإنارة والنظافة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم، السبت، بقسم الإنارة حملاتها لصيانة وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات المعطلة بنطاق المدينة والقري بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، حفاظا على سلامة وأمن المواطنين وللحد من المخاطر والحوادث ليلاً.

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تأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتكليفات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بضرورة استمرار المرور الميدانى على أعمدة الإنارة بنطاق مركز ومدينة بيلا، للتأكد من صيانة جميع الأعمدة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين وذلك تزامناً مع حلول موسم الشتاء.

وأسفرت حملات قسم الإنارة بمجلس مدينة بيلا، عن صيانة وتركيب كشافات الإنارة ومراجعة النزلات الكهربائية بكافة الأعمدة بنطاق الوحدات القروية منها طريق قرية الكوم الطويل بدءًا من حدود القرية مروراً بمدينة سيدي غازي وصولاً لمسجد الحداد، للتأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة والأمان وتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث ليلاً.

وشدّد رئيس مدينة بيلا، على رؤساء الوحدات المحلية وقسم الإنارة بضرورة الاستمرار في شن الحملات المكثفة لإجراء الصيانة الشاملة والدورية لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء أولاً بأول لحل مشكلات المواطنين والسير في طريق آمن وميسر لحركة المركبات للحد من وقوع الحوادث ليلاً، حفاظا على حياة وأرواح المواطنين بنطاق مركز بيلا.

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