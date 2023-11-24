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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في مدينة دسوق بكفر الشيخ

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

تشهد عدة مناطق في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، غداً، السبت، انقطاع التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لإجراء الصيانة الدورية اللازمة من قبل شبكات الكهرباء.

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وقالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، خلال بيان لها، إن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي: السنترال، الكشلة، شارع الشركات، المحكمة، دحروج، طريق فوة، طريق قلين، والشريف.


وتعد هذه الأعمال الدورية للصيانة جزءًا من جهود شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ممثلاً في قطاع كهرباء كفرالشيخ، لتحسين خدمات الكهرباء وتطوير الشبكة الكهربائية في المدينة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

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