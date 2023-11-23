كفر الشيخ.. إزالة 7 تعديات على الأراضي الزراعية في سيدي سالم |صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات والبناء المخالف.

وأسفرت الحملة المكبرة التي ترأسها أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، عن إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية تيدا بمساحة 800 متر مربع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ كفر الشيخ تعليماته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة بالتصدي بكل حسم وحزم وفقاً للقانون للبناء المخالف على الأراضي الزراعية، ومنع التعديات وإزالتها في مهدها، مؤكداً أن الأرض الزراعية خط أحمر ولن يسمح بالتعدي عليها.

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