أزمة صحية مفاجئة.. وفاة أحمد الصاوي كبير مشجعي نادي كفر الشيخ

نعى نادي كفر الشيخ الرياضي ببالغ الحزن والأسى، اليوم، أحمد الصاوي، كبير مشجعي النادي، الذي وافته المنية، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة قبل وفاته بساعات.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى دفتر عزاء ينعى الفقيد الراحل الذي كان يحظى بحب الجميع ودماثة الأخلاق، وكان نموذجاً يحتذى به في التشجيع الرياضي والروح الرياضية العالية، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

قال المحاسب مجدي الزواوي، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، والمشرف العام على فريق الكرة ناعياً كبير مشجعي النادي، مات أطيب قلب قابلته في حياتي.. عم أحمد الصاوي الراجل الطيب العفيف المصلي.. والله العظيم إني كنت بحبك في الله ياعم أحمد وكان عندك عفة نفس ونقاء قلب مش عند حد وحزين كل الحزن لخبر وفاتك .. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.