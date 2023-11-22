«القومي للمرأة» يستعد لإطلاق ندوات توعوية بأهمية المشاركة السياسية بكفر الشيخ.. صور

عقد المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتورة أماني شاكر مقررة الفرع في ضيافة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، عضو المجلس القومي؛ لمناقشة موضوعات جدول الأعمال التي جاء على رأسها إطلاق مجموعة من الندوات للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الفعالة وحث السيدات والفتيات على النزول والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهن الدستوري والحفاظ على مكتسباتهن.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن مشاركة المرأة السياسية هي استكمال لدورها الفعال في المجتمع وحق منحه لها الدستور والتأكيد على أن صوتها أمانة ومشاركتها الإيجابية واجباً وطنياً، موضحة أن الفرع يخطط لتنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة دوي للفتيات بالمرحلة الإعدادية بعدد من المدارس والتي أطلقتها السيدة انتصار السيسي، وتنفيذ 26 تدريب ريادة أعمال وتثقيف مالي، وتنظيم عدد من الفعاليات بمناسبة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.



ويحتفى المجلس بقرار وزارة الداخلية بفتح مستشفيات الشرطة للسيدات لمدة أسبوع اعتباراً من 25 نوفمبر من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساءً ولمدة أسبوع يومياً للكشف بالمجان وكذلك عقد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ، لعدد من الندوات بكليات جامعة كفر الشيخ واستكمال حملات طرق الأبواب التي تستهدف أفراد الأسرة للتوعية بعدد من الرسائل والموضوعات التي تهم المجتمع المصري، واستعراض البرامج والأنشطة التي نفذها الفرع خلال الشهر الماضي.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تنفذ حزمة كبيرة من برامج التوعية والتثقيف السياسي للشباب من الجنسين لتعزيز ودعم مشاركتهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة الإيجابية في كافة المديريات والهيئات التابعة لها.

وأشار إلى دور المجلس القومي في توعية المرأة بحقوقها السياسية ودورها المهم في المشاركة الإيجابية، وحثها على النزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بصوتها في الاستحقاقات الانتخابية، لاستكمال دورها في تنمية واستقرار الوطن.

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