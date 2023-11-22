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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 10حالات تعد على الأراضي الزراعية في بيلا بكفر الشيخ .. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم، الأربعاء، من تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية علي مساحة 12 قيراطاً بقرية الجرايدة بمركز بيلا، خلال حملات رفع وإزالة التعديات التي شنتها برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الشرطة، وممثلي حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.

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يأتي ذلك فى إطار حرص وتوجيهات القيادة السياسية فى الحفاظ على الأراضى الزراعية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين علي الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد كلف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي وتنفيذ قرارات الإزالة فورا بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على التعامل الفوري  مع المخالفين والإزالة في المهد لاى تعديات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسئولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.

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