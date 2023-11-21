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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد توقف لمدة يومين.. استئناف أنشطة الصيد في ميناء البرلس بكفر الشيخ

استئناف حركة الصيد
استئناف حركة الصيد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، في نطاق المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها على مدار يومين لسوء الأحوال الجوية.

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وأكد محافظ كفر الشيخ على انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وانطلاق مراكب الصيد إلى عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية باستمرار حالة الاستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ، تشهد منذ الصباح الباكر حالة من استقرار  الطقس وسطوع الشمس في مختلف أنحاء المحافظة.

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