كفر الشيخ .. افتتاح معرض "شتاء دافئ" لتوفير الملابس لطلاب الأسر الأكثر احتياجا

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبد الله، اليوم /الاثنين/، معرض "شتاء دافئ" للطلاب، ضمن المبادرة التي أطلقتها إدارة المشاركة المجتمعية التابعة للمديرية بإدارة بلطيم التعليمية، وذلك بتوجيهات المحافظ جمال نور الدين.

قال وكيل الوزارة إن المعرض يحتوي على ملابس تُوزع مجانًا على الطلاب المنتمين للأسر الأولى بالرعاية.



كما تفقد وكيل الوزارة -على هامش افتتاح المعرض- قاعات التدريب التابعة لإدارة بلطيم التعليمية، في ثاني أيام البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" الذي يتم تنفيذه على مدى ثلاثة أيام.

تفقد وكيل الوزارة -خلال جولته أيضًا- مدرسة رزق حمامو الابتدائية التابعة لإدارة بلطيم التعليمية، وأدار حوارًا مع الطلاب حول ما درسوه من موضوعات، وناقشهم فيما درسوه.