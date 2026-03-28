ديني

هل يجب تبييت النية في صيام الأيام البيض من شوال؟.. أمين الفتوى يجيب

عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء ،  أنه لا يشترط تبييت النية قبل أذان الفجر في صيام التطوع، ومن أمثلة ذلك صيام الأيام البيض.

 وأشار ممدوح إلى أن الشريعة الإسلامية جعلت في صيام النافلة سعة وتيسيراً على العباد، إذ يمكن للإنسان أن ينوي صيام يوم تطوعي حتى لو كان ذلك بعد طلوع الفجر أو حتى بعد وقت الظهر، ولكن بشرطين أساسيين لا بد من تحققهما لصحة الصوم.
الشرط الأول الذي حدده أمين الفتوى هو أن تكون نية الصيام قبل دخول وقت أذان العصر، أي في وقت الزوال، أما الشرط الثاني والأهم فهو ألا يكون المسلم قد فعل شيئاً من المحظورات التي تنافي الصيام وتفسده، مثل الأكل أو الشرب أو غيرهما من المفطرات، منذ لحظة طلوع الفجر وحتى لحظة عقد النية. 

وأضاف ممدوح أنه في حال تحقق هذين الشرطين، فإن الصيام يعتبر صحيحاً شرعاً ويكتسب المسلم أجره وثوابه كاملاً من الله تعالى، مستشهداً بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين قالت: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء، فقال: فإني صائم".


وفي مقابل ذلك، شدد أمين الفتوى على ضرورة التمييز بين صيام التطوع وصيام الفرض؛ حيث أشار إلى أن صيام الفرض مثل شهر رمضان المبارك، أو صيام الكفارات، أو النذور، أو قضاء ما فات من رمضان يوجب تبييت النية قبل أذان الفجر. 

ويعد تبييت النية في هذه الأنواع من الصيام الواجب ركناً أساسياً لا تصح العبادة بدونه، وهو ما يختلف جذرياً عن حكم صيام النافلة الذي يجوز فيه إنشاء النية خلال النهار.


وتأتي هذه التوضيحات بالتزامن مع اقتراب الأيام البيض لشهر شوال لعام 2026 ميلادية، والتي توافق أيام الأربعاء والخميس والجمعة (1 و2 و3 من شهر أبريل).

 ويمتاز صيام هذه الأيام بجواز الجمع بين أكثر من نية، حيث يمكن للمسلم أن يجمع في قلبه نية صيام الأيام البيض مع نية صيام الست من شوال، بل ويمكن إضافة نية صيام يوم الخميس الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديثه الشريف: "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".
 

صيام الأيام البيض تبييت النية دار الإفتاء صيام شوال أحمد ممدوح حكم صيام التطوع الأيام البيض

