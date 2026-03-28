الجيش الأردني: 22 صاروخا إيرانيا استهدفت البلاد خلال أسبوع واعترضنا 20

أعلن الجيش الأردني، استهداف 22 صاروخا إيرانيا لـ الأردن خلال الأسبوع الماضي، واعتراض 20 منها، حسب قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أصدر مجلسي النواب والشيوخ بيان مشترك، أعلنا فيه، إدانتهما القاطعة للاعتداءات التي ارتكبتها إيران بحق دول الخليج العربي والأردن، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها، ومخالفةً جسيمةً لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار

ووصف المجلسان اللحظة الراهنة، بأنها لحظة إقليمية دقيقة تتشابك فيها التحديات وتتسارع فيها الأحداث على نحو غير مسبوق، ينذر بانزلاقها إلى دوائر أوسع من التصعيد وعدم الاستقرار.

وأكد المجلسان أن هذه الاعتداءات لا يمكن النظر إليها بوصفها أحداثًا معزولة، بل هي تطور بالغ الخطورة يمس منظومة الأمن العربي برمتها، ويضع استقرار المنطقة أمام اختبار حقيقي. ومن ثم، فإن مصر تعلن تضامنها الكامل غير المشروط مع أشقائها، وتؤكد وقوفها إلى جانبهم في مواجهة هذه الاعتداءات، انطلاقًا من روابط تاريخية راسخة، وشراكة استراتيجية ممتدة، ومصير مشترك لا يقبل التجزئة أو المساومة.