متلحيش عليا في طلب فلوسك .. تفاصيل جريمة صادمة بين أخوين بالجيزة

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بإعدام المتهم ، بـ قتل شقيقته عمدًا مع سبق الإصرار لسرقتها بالجيزة.

إشعال النيران في جسدها .. وسرقة قرطها الذهبي

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم اقترض مبلغًا ماليًا من شقيقته، إلا أنه عجز عن سداده، ومع إلحاحها المستمر عليه، عقد العزم وبيت النية على التخلص منها لعدم مطالبته بالدين، وسرقة مصوغاتها الذهبية، كما أن المتهم خطط لجريمته بهدوء وروية، حيث استدرج المجني عليها إلى مسكن الأسرة القديم، بحجة إطعام الطيور تنفيذًا لرغبة والدتهما، وما إن تأكد من وجودها بمفردها، حتى باغتها من الخلف أثناء نزولها من سطح المنزل، وأطبق بيديه على عنقها قاصدًا إزهاق روحها.

وتابعت المحكمة، أن المتهم استمر في خنق المجني عليها حتى فارقت الحياة، حيث أثبت تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة حدثت نتيجة أسفكسيا الضغط على العنق، وما صاحبها من إصابات رضية حديثة، ولإخفاء جريمته أقدم المتهم على إشعال النيران في جسد شقيقته، بعد أن وضع غطاء رأسها على وجهها، في محاولة لطمس معالم الجريمة، إلا أن تقرير الأدلة الجنائية أكد أن الحريق نشب باستخدام مصدر حراري سريع، مثل عود ثقاب أو قداحة.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم، عقب تأكده من وفاة شقيقته، استولى على هاتفها المحمول، وانتزع قرطها الذهبي من أذنيها، ثم فر هاربًا.

وقام لاحقًا ببيع القرط الذهبي لأحد التجار مقابل 15 ألف جنيه، ووزع المبلغ بين شقيقه وصديقه، بينما أخفى الهاتف المحمول داخل مسكن المجني عليها.



وجاء في تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، ومعاينة النيابة لمسرح الجريمة، والتي تطابقت جميعها مع رواية ارتكاب الواقعة.