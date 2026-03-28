مسؤولة سابقة بالبيت الأبيض تحذر من انقسام داخلي متصاعد في أمريكا

حذرت جانيت ماك إليفوت، المسؤولة السابقة في البيت الأبيض، من تصاعد حالة الانقسام الداخلي داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى وجود قلق متزايد بين فئات متعددة من المجتمع الأمريكي تجاه بعض السياسات والممارسات السياسية الحالية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمريكيين من أصول أفريقية وآسيوية أعربوا عن استيائهم من بعض تصرفات دونالد ترامب، معتبرين أنها لا تعكس توجهات تبعث على التفاؤل.

ولفتت إلى أن مدنًا كبرى مثل لوس أنجلوس تضم تنوعًا عرقيًا واسعًا، وأن نسبًا كبيرة من هذه الفئات شاركت في التصويت، وهو ما يدركه ترامب ويستند إليه في تعزيز نفوذه السياسي.

وأكدت أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام الداخلي، في وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى قدر أكبر من التوازن السياسي والحوار لتجاوز التحديات الراهنة.