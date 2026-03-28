مفاجأة من الفيفا لمنتخب مصر بعد الفوز على السعودية.. ماذا حدث؟

حقق منتخب مصر انتصارًا عريضا على نظيره السعودي بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب “الإنماء” بمدينة جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وجاء الأداء المصري قويًا ومقنعًا، حيث فرض “الفراعنة” سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ بدايته، ونجحوا في ترجمة تفوقهم إلى أهداف، ليخرجوا بفوز عريض يعكس جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

أهداف مباراة مصر والسعودية

افتتح منتخب مصر التسجيل مبكرًا بحلول الدقيقة الرابعة عن طريق إسلام عيسى، قبل أن يضيف تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 44 عزز أحمد سيد زيزو من تقدم الفراعنة، قبل أن يختتم مرموش الرباعية في الدقيقة 56.

وكانت هذه المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين، قبل المشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مفاجأة في تصنيف مصر الدولي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” احتساب هذه المواجهة الودية كمباراة دولية رسمية، بعد استيفائها جميع الشروط التنظيمية، بما في ذلك عدد التبديلات المتفق عليه.

ويعني هذا القرار أن نتيجة اللقاء سيكون لها تأثير مباشر على تصنيف المنتخبين عالميًا، وهو ما يمنح المباراة أهمية إضافية تتجاوز كونها مجرد مواجهة ودية.

وفي هذا السياق، ساهم الفوز الكبير على المنتخب السعودي في تحسين موقع منتخب مصر في التصنيف العالمي الصادر عن “فيفا”، حيث تقدم عدة مراكز ليعزز من مكانته بين منتخبات العالم.

ويُعد هذا التقدم مؤشرًا إيجابيًا للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، خاصة في ظل سعي المنتخب للظهور بشكل قوي في كأس العالم المقبلة.

مجموعة مصر في كأس العالم

وعلى صعيد كأس العالم 2026، أوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سياتل الأمريكية وفانكوفر الكندية.

في المقابل، جاء المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم إسبانيا وأوروغواي وكاب فيردي، ما يعكس حجم التحديات التي تنتظر كلا الفريقين في البطولة العالمية.