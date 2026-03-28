كيف استفاد منتخب مصر من ودية السعودية؟.. مكاسب فنية ومعنوية تعزز الجاهزية للمونديال

خرج منتخب مصر بعد فوزه الكبير على نظيره السعودي بنتيجة 4-0 في المباراة الودية التي أُقيمت بمدينة جدة بعدة فوائد مهمة، عكستها الجوانب الفنية والمعنوية للفريق، خاصة في بداية مشواره التحضيري لكأس العالم 2026.

مكاسب فنية ومعنوية تعزز جاهزية الفراعنة لكأس العالم 2026

أول هذه المكاسب تمثل في الحالة المعنوية المرتفعة التي اكتسبها اللاعبون، حيث منح الفوز العريض الفريق ثقة كبيرة في قدراته، وساهم في تعزيز الانسجام بين العناصر داخل الملعب، إلى جانب منح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مساحة أكبر للعمل بهدوء خلال المرحلة المقبلة.

كما استعاد عدد من اللاعبين حساسية التهديف وفاعليتهم الهجومية، وهو ما ظهر بوضوح خلال اللقاء.

وعلى المستوى الدفاعي، خرج المنتخب بشباك نظيفة، وهو مؤشر إيجابي يعكس صلابة الخط الخلفي وقدرته على الحد من خطورة المنافس، الأمر الذي يعزز الثقة في المنظومة الدفاعية ككل، سواء على مستوى الدفاع أو حراسة المرمى.

كما حملت المباراة بُعدًا خاصًا لبعض اللاعبين، إذ شهدت تسجيل أول هدف دولي لإسلام عيسى، في ظهور لافت يؤكد نجاح الرهان عليه، ويمنحه دفعة قوية لمواصلة التألق بقميص المنتخب.

وفي السياق ذاته، برزت إضافة عناصر جديدة، حيث ظهر هيثم حسن للمرة الأولى وقدم أداءً واعدًا، عكس قدراته في خلق الفرص والتحرك الإيجابي، ما يفتح الباب أمام توسيع خيارات الجهاز الفني.

أما على صعيد العائدين، فقد مثلت عودة محمد عبد المنعم بعد غياب طويل بسبب الإصابة دفعة قوية للفريق، إذ أعاد ظهوره التوازن للخط الخلفي، وأكد جاهزيته للعودة إلى دوره الأساسي.

بهذه المكاسب المتنوعة، يواصل منتخب الفراعنة بناء قاعدة قوية قبل خوض التحديات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها منافسات كأس العالم 2026.

