بإطلالة صيفية مبهجة.. مي سليم تستعرض أناقتها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها صورة جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وتألقت مي سليم، بإطلالة صيفية مبهجه مرتدية تيشيرت باللون الأبيض و بنطلون أحمر، لتكشف عن جمالها وأناقتها.

من جانب آخر، كشفت الفنانة مي سليم عن رأيها فى التعاون مع المخرج محمد عبد الرحمن حماقي من خلال مسلسل “روج أسود” الذى يعرض حاليا فى رمضان الحالي.

وقالت الفنانة مي سليم ، فى تصريح خاص لـ صدى البلد : لم يكن لدي أي قلق، لأنني كنت على يقين بقدراته الإبداعية الكبيرة، ومحمد حماقي مخرج محترف، يعامل الجميع باحترام، ويمنح الممثلين المساحة اللازمة للتعبير عن أفكارهم في إطار العمل، كما أنه يولي اهتمامًا بكل التفاصيل الفنية ليظهر العمل في أفضل صورة.