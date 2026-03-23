مي سليم تهنئ أحمد رزق بعيد ميلاده.. ماذا قالت؟

وجهت الفنانة مي سليم، رسالة للفنان أحمد رزق، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وهنأت مي سليم أحمد رزق بعيد ميلاده عبر الاستوري: “كل سنة وانت طيب وبخير وصحة وسعادة ونجاح”.

وعرض مسلسل «اللون الأزرق» ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويناقش قضية طيف التوحد من زاوية إنسانية واجتماعية وتدور أحداثه حول أم تُدعى «آمنة» تعود إلى مصر مع زوجها وابنها «حمزة» بعد انتهاء عمل الزوج في الخارج، لتبدأ الأسرة رحلة جديدة من التحديات في محاولة استكمال علاج الطفل، وسط ضغوط مادية ونفسية ومخاوف من مستقبل قد لا يكون مهيأ بالكامل لاحتواء طفلها.



مسلسل اللون الأزرق من بطولة العمل جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، ورشا مهدى وحنان سليمان، يارا قاسم، كنزى هلال، نور محمود والطفل على، إلى جانب عدد من الفنانين، وإنتاج الباتروس، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.