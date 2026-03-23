ريهام سعيد تشيد بمسلسل حكاية نرجس

أشادت الإعلامية ريهام سعيد، بصناع مسلسل “حكاية نرجس” الذي عرض في دراما شهر رمضان 2026.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على انستجرام: “النجاح اللي بجد النجاح في صمت النجوم اللي بجد مفيش كلام يوصف عبقرية هذا العمل وعبقرية الاداء درس للجميع”.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الإنجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل “حكاية نرجس” طرح عبر منصتي شاهد وwatch it وقناة dmc دراما، وقناة dmc العامة و45 دقيقة على قناة الحياة بالإضافة إلى القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.