رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم شهادة اعتماد كلية الطب البيطري.. صور

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، تسليم شهادة اعتماد كلية الطب البيطري للمرة الثانية على التوالي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة تدريس بالكلية، معربا عن بالغ سعادته بتجديد الاعتماد للكلية.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، جميع منسوبي كلية الطب البيطري وفريق الجودة والجهاز الإداري والطلاب لتجديد الاعتماد للمرة الثانية على التوالي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد واستيفاء كافة المعايير القومية المؤهلة للحصول عليها، مؤكدا أن تجديد الاعتماد يؤكد وصول الكلية إلى مستوى الجودة في التعليم والبحث العلمي ويعد تكليلا للجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وحرصهم في الحفاظ على اعتماد الكلية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة حريصة على دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق ومعايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل داخليا وخارجيا، كما أن الجامعة لا تدخر جهداً في توفير كل أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية لسائر كليات الجامعة للحصول على الاعتماد ومنافسة مثيلاتها في الجامعات المصرية والعربية والدولية، وضمان جودة التعليم.

وأشار الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن كلية الطب البيطري حريصة دائماً على تقديم برامج أكاديمية متميزة ذات جودة عالية تحكمها المعايير القومية والعالمية، إلى جانب حرص الكلية الدائم على رفع كفاءة جميع منتسبي وخريجي الكلية ليكونوا مؤهلين للعمل محليا وعالميا.

ومن جانبه، وجه الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري، الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والأمين العام، ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري على دورهم في توفير الاحتياجات اللازمة للكلية لتجديد اعتمادها بعد أن استوفت كافة المعايير الأكاديمية.

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