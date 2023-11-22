محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات المهرجان الرياضي للألعاب الترويحية.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، فعاليات المهرجان الرياضي للألعاب الترويحية، الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة، من خلال إدارة التنمية الرياضية، بنادي الإرادة والتحدي، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومن جانبه، قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المهرجان الرياضي اشتمل على مسابقات "ألعاب ترويحية، الكراسي الموسيقية، ميدان موانع، ألعاب صغيرة" وذلك ضمن خطة المديرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المهرجان يهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية عن طريق ممارسة بعض المسابقات الرياضية غير التقليدية، موضحاً أن المهرجان شهد تسليم جوائز المسابقات الرياضية الترويحية.

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