محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إنهاء أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد| صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، اليوم، الأربعاء، أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيداً لافتتاحه قريباً.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام مساعد المحافظة.

يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة علي أي أزمة أو كارثة طبيعية وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مركز السيطرة الموحد يعد منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات للمساعدة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن إقامة هذه المراكز بالمحافظات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

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