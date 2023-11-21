عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يسلم أجهزة عرائس لـ 10 مقبلات على الزواج.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أجهزة عرائس لـ 10 فتيات مقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، والذى نظمته وحدة حقوق الانسان بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

كفر الشيخ .. إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية في بيلا

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في مركز كفر الشيخ.. صور

جاء ذلك بحضور صباح عبد الجيد العربى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن، وبسمة الديب، مدير وحدة حقوق الانسان، وآلاء خفاجى، مدير وحدة حماية الطفل.

قال محافظ كفر الشيخ، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يقدم الرعاية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين وذلك فى إطار المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وقد انعكس اهتمام الدولة فى السياسات والمبادرات المختلفة على أرض الواقع ليعكس توجهاً حقيقياً ملموساً لدعم هذه الفئات خاصة فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية المختلفة.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن المحافظة شهدت عملاً خيرياً مجتمعياً من الطراز الأول لتجمع عدد من المؤسسات الخيرية للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى أبرزهم مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، مؤكداً أنه عمل يشعر المستفيدون من العرائس من يتيمي الأب والأم بفرحة وسعادة، وأن الدولة بكل فئاتها مشاركة في افراحهم وتخفيف العبء عنهم ونتمنى زيادة أعداد المستفيدين، لنغطي معظم مراكز المحافظة.

وقدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة، مؤكداً أن أجهزة الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهداً في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

IMG-20231121-WA0141
IMG-20231121-WA0141
IMG-20231121-WA0140
IMG-20231121-WA0140
IMG-20231121-WA0142
IMG-20231121-WA0142
IMG-20231121-WA0139
IMG-20231121-WA0139
IMG-20231121-WA0138
IMG-20231121-WA0138
أجهزة عرائس اهتمام الدولة الأراضى الزراعية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطنى للعمل التحالف الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

ولي العهد السعودي: طالبنا جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي براتب أسبوعي 1.5 مليون إسترليني

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

موضوعات متعلقة

«الدراما الإذاعية والتليفزيونية» كتاب جديد للدكتورة إيمان حلمي سلامة

بعد توقف لمدة يومين.. استئناف أنشطة الصيد في ميناء البرلس بكفر الشيخ

كفر الشيخ .. إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية في بيلا

مصرع شخصين في مشاجرة بين 5 أشقاء على الميراث بكفر الشيخ

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في مركز كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ: حملات مكثفة على النظافة ورفع الإشغالات.. صور

برلمانية تطالب بتخفيض 25% من قيمة التصالح حال السداد الفوري

جامعة كفر الشيخ تستقبل وفد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.. صور

ترشيحاتنا

حياة شبه مستحيلة.. الأونروا تعرض أرقاما كار.ثية لأوضاع الأهالي في قطاع غزة

استشهاد الحفيد الأكبر لـ إسماعيل هنية بقصف إسرائيلي في قطاع غزة

سفير فلسطين بالجزائر: شعبنا لن يرحل ويصمد أمام العدوان الإسرائيلي..فيديو

خالد عباس: شركة العاصمة الإدارية تستعد لطرح بين 5 ل_ 10% في البورصة المصرية قريبا

وزير الرياضة يبحث استعدادات اتحاد التايكوندو لأولمبياد باريس 2024

إعلام إسرائيلي: شروط صفقة المحتجزين تشمل الإفراج عن 50 رهينة مقابل 4 أيام هدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم صادم.. سعر غير متوقع لبروش ياسمين صبري الذهبي

اقتربت من مليون جنيه.. سعر قميص وخاتم نادين نسيب نجيم يثير الجدل

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان جينيفر لوبيز الأسود

تحذير .. فرشاة الأسنان تصيب بمرض قاتل

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ