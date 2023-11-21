محافظ كفر الشيخ يسلم أجهزة عرائس لـ 10 مقبلات على الزواج.. صور

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أجهزة عرائس لـ 10 فتيات مقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، والذى نظمته وحدة حقوق الانسان بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور صباح عبد الجيد العربى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن، وبسمة الديب، مدير وحدة حقوق الانسان، وآلاء خفاجى، مدير وحدة حماية الطفل.

قال محافظ كفر الشيخ، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يقدم الرعاية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين وذلك فى إطار المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وقد انعكس اهتمام الدولة فى السياسات والمبادرات المختلفة على أرض الواقع ليعكس توجهاً حقيقياً ملموساً لدعم هذه الفئات خاصة فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية المختلفة.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن المحافظة شهدت عملاً خيرياً مجتمعياً من الطراز الأول لتجمع عدد من المؤسسات الخيرية للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى أبرزهم مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، مؤكداً أنه عمل يشعر المستفيدون من العرائس من يتيمي الأب والأم بفرحة وسعادة، وأن الدولة بكل فئاتها مشاركة في افراحهم وتخفيف العبء عنهم ونتمنى زيادة أعداد المستفيدين، لنغطي معظم مراكز المحافظة.

وقدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة، مؤكداً أن أجهزة الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهداً في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

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