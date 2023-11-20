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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في مركز كفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار التوجيهات الرامية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

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وجاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، والمهندس حسن موافي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 12 قيراطاً وجرى إزالة الحالات حتى سطح الأرض وتسليمها إلى جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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