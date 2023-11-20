محافظ كفر الشيخ: حملات مكثفة على النظافة ورفع الإشغالات.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتهذيب الأشجار، وتطهير خطوط الصرف الصحي، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الأجرة وخاصة طلاب الجامعة، ذهابا وإيابا، بمراكز ومدن المحافظة، مشددا على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيا.



كما تابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد محمد كشك، برفع 130 طن قمامة بقرى ومدينة قلين، مع استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة والمخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد قسم الإشغالات الدائم في الشوارع والميادين ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.



كما تابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء علاء يوسف، في حملات النظافة برفع 170 طن مخلفات قمامة، بقري محلة دياى ، كفر مجر، محلة أبو علي، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.، بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية أهمها محطات المياه والصرف بالإضافة إلى تطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع.



وتابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، برئاسة أيمن خلف الله، في أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أول بأول بشوارع المدينة وكذلك رفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز ومدينة سيدي سالم وكذلك متابعة رفع كفاءة الإنارة.



كما تابع، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حسن موافي، استعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة في أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.



وتابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة أحمد عيسى، في حملات لإزالة المخلفات والقمامة ورفع الإشغالات من نهر شوارع المدينة، فضلا عن إزالة التعديات فى الشوارع والميادين وإزالة الإعلانات غير المرخصة والعمل علي توفير بيئة نظيفة للمواطنين.



كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة، جمال ساطور، بقيام جهاز النظافة بالمدينة والوحدات القروية بمتابعة أعمال النظافة والكنس ورفع كافة المخلفات والقمامة والتراكمات والرتش بكافة شوارع وأحياء المدينة وقري المركز، بجانب رفع كفاءة الطرق منها طريق «بيلا- إبشان»، والتي تضمنت تمهيد وتسوية الطريق، في إطار العمل على الارتقاء بمستوى النظافة مع استمرار المتابعة الميدانية لأعمال تمهيد وتسوية الشوارع ورفع كفاءة الطرق بنطاق مركز ومدينة بيلا، فضلا عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العام بالمركز والمدينة.



وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، في أعمال التجميل بميدان المسلة القديم وميدان كفر الشيخ ومدخل المدينة وزراعة أعمدة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطى بمدخل المدينة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول، بالإضافة لمتابعة أعمال النظافة اليومية وتسوية وتمهيد الشوارع بالمدينة، وحركة نقل الركاب بالمواقف.



كما تابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي ، برئاسة جمال يونس فى أعمال النظافة العامة والإنارة، والاهتمام بكافة شوارع مدينة سيدي غازي ، من حيث تجميع القمامة من النقاط الثابتة، ومن الشوارع الرئيسية، ومداخل المدينة، وحركة نقل الركاب بموقف سيدى غازي.



وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، برفع 150 طن مخلفات قمامة، من قرى ومدينة بلطيم، من خلال معدات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، والمعدات الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات، والجرارات، والحاويات من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة الى المقلب الوسيط ومن ثم الى المقلب العمومى، بما يساهم، فى تحسين مستوى، النظافة وتحقيق رضا المواطنين، بالإضافة الى متابعة حركة نقل الركاب بالموقف الغربى.



وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، برئاسة وائل فرج، في أعمال النظافة اليومية بالمدينة والقري، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها الي المقالب العمومية، الحملات اليومية لضبط الأسواق والمرور على المحال والمنشآت التجارية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.



كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة، اللواء حاتم الهيدبي، في حملات النظافة والإشغالات بقرى ومدينة مطوبس، فضلا عن حملات الإنارة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج، وما زال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من اعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة، هيثم عطية، فى حملات النظافة بشواطئ المدينة المختلفة وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ.

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