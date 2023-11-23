محافظ كفر الشيخ ونائبه يشهدان محاكاة حية لمواجهة السيول والأمطار.. صور

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والمراكز والمدن والقطاعات والمرافق الخدمية بمحافظة كفر الشيخ للتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي، ومناورة حية لمحاكاة مواجهة الأزمات والطوارئ والتأكد من مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصة الأمطار والسيول.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات الخدمية ومديري عموم المرافق الحيوية، وعدد من قيادات شركة مياه الشرب، والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، اصطفاف المعدات والسيارات، والتي شملت مجموعة من المعدات المتاحة للمحافظة بمختلف المراكز والمدن، وتشمل سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الإسعاف، الإطفاء، والكهرباء، وسيارات النقل الثقيل، اللوادر والإنقاذ السريع وقطاعات المرافق المختلفة، والتي تم اصطفافها في طابور عرض للمعدات، بجانب عناصر التأمين من الأوناش وسيارات نجدة وإسعاف ومطافئ.

قال محافظ كفر الشيخ، إن تطبيق هذه التجربة يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشدداً على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لحين انتهاء موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء النوات الشديدة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة لاستقبال موسم الأمطار، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعاطي مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وأجهزة اللاسلكي الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بكفر الشيخ، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية والحيوية لمجابهة الأزمات والأحداث والمواقف الطارئة وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

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