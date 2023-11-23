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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقة الطلاب المثاليين.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة الدكتور هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

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وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية، حيث تكسب الطلاب تحمل المسئولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم، ووجه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركه في الأنشطة الطلابية المختلفة والتعلم الدائم واكتساب الخبرات والتواصل مع الأساتذة والاستفادة من خبراتهم والاستعداد للمستقبل بشكل جيد في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب المبدعين.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم كافة الأنشطة والمسابقات الطلابية، وتوفير كافة الإمكانات لدعم ورعاية الطلاب المتميزين، موضحا أنه جرى التنافس وتقييم النتائج على أساس عدة محاور منها التفوق الدراسي، والمقابلة الشخصية التي تتضمن المظهر والثقة بالنفس وسرعة البديهة والقدرة على الاقناع، إلى جانب الاختبار التحريري عن المعلومات العامة واللغة.

وأضاف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم إجراء المسابقة على عدة مراحل الاختبار التحريري ويشمل (المعلومات العامة- القدرات الذهنية- اللغة الإنجليزية)، ومناقشة القضايا والمشكلات المجتمعية، والسمات الشخصية والمظهر العام (التقييم النفسي)، وتقييم اللغات الاجنبية، وعرض تعريفي، والمرحلة النهائية المقابلة الشخصية.

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إدارة النشاط الاجتماعى التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال الدكتور عبد الرازق دسوقي الطالب والطالبة المثاليين الطلاب المتميزين الطب البيطري

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