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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة دسوق بكفر الشيخ يتفقد أعمال رصف شارع سعد زغلول.. صور

رصف الطرق
رصف الطرق

تفقد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، استكمال الأعمال بوضع طبقة الأسلفت النهائية بالمناطق المدرجة بالرصف منها شارع سعد زغلول، أكبر شارع تجاري وحيوي بالمدينة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022/ 2023.

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وقال رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تم وضع الأسلفت وفق معايير الجودة ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة تحت إشراف نائب رئيس المدينة للمشروعات، المهندسة رشا طيبة.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم القيام بقياس درجة الحرارة لطبقة الأسلفت بالإضافة بسحب عينة من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة واستكمال وضع طبقة التسريب M. C. O .

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لمتابعة أعمال رصف الطرق علي مستوي مركز ومدينة دسوق طبقاً للخطة الاستثمارية وتنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف للشوارع المحددة بالخطة الزمنية.

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