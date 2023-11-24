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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

15 قافلة للأورمان للكشف الطبي وصرف العلاج مجانا بكفر الشيخ

جانب من القوافل الطبية
جانب من القوافل الطبية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، برئاسة عادل درغام، في تنظيم 15 قافلة طبية تضم جميع التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان ل 1651 شخصاً من أبناء محافظة كفر الشيخ وتم الكشف علي عدد 137 مريضاً ليصبح الإجمالي 1651 حالة في 5 مراكز ومدن.
 

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قال محافظ كفر الشيخ، إن جمعية الأورمان قامت بتنظيم قافلة طبية، بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان ل 1651 شخصاً  من مراكز كفر الشيخ، وبلطيم مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 

وأشاد بجهود جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، وما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، فضلا عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

إجراء الفحوصات التحاليل الطبية الدكتور عبد الرازق دسوقي القافلة الطبية العلاج بالمجان جامعة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمعية الاورمان

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