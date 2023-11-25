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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ | صور

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، جهود حملات إزالة التعديات والمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، في مراكز ومدن كفر الشيخ ودسوق وسيدي سالم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والشرطة.

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أسفرت الحملات في مركز دسوق عن إزالة 10 حالات تعدٍ على مساحة 7 قراريط، و6 أسهم، في قرى شباس الملح، شباس الشهداء، كفر مجر، العجوزين، أبو مندور، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تمكنت حملات الإزالة بمركز ومدينة كفر الشيخ برئاسة المهندس حسن موافي، من إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة فدان و3 قراريط، وجرى إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهات الولاية.

كما تمكنت حملات الإزالة في مركز سيدي سالم، برئاسة أيمن خلف الله، من إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 600 متر مربع، بقرية التفتيش في وجود مسئولي الوحدات المحلية والزراعة والشرطة.

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IMG-20231125-WA0034
IMG-20231125-WA0033
IMG-20231125-WA0033
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