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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. رفع 170 طن قمامة خلال حملة نظافة في الحامول

حملات نظافة
حملات نظافة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود حملات النظافة وتمهيد الطرق وإزالة الإشغالات في مركز ومدينة الحامول، مشيراً إلى رفع 170 طنًا من القمامة في المدينة، من خلال عمليات الكنس ورفع المخلفات في الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات.

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وشملت حملة النظافة المكبرة مدخل المدينة ومنطقة مجمع المواقف، وجرى رفع القمامة من شوارع عمرو الخطاب وأبو بكر الصديق والعاشر من رمضان وتريان والحلافي وأرض العجوة وأبو رمضان.

شارك في هذه الأعمال عدد من المعدات بما في ذلك لودر وعربات قلابة وجرار زراعي بمقطورة وجرار زراعي بجهاز رفع حاويات قمامة ومكبس ونقل القمامة من المقلب الوسيط إلى المقلب العمومي.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية في القرى باستخدام معدات جهاز النظافة، حيث تم رفع 90 طنًا من القمامة في المدينة و80 طنًا في القرى يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، قام قسم الإشغالات برفع الباعة الجائلين وإزالة التعديات في الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق الحيوية وبالقرب من المدارس والمصالح الحكومية، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين، وشارك في هذه الأعمال وليد سكر، نائب رئيس المدينة.

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ازالة الاشغالات أراضي الزراعية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جهاز النظافة حملة نظافة حملات النظافة كفر الشيخ

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