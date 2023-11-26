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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس قطاع الإعلام الداخلي: تنفيذ 1360 ندوة ومحاضرة توعية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

فعاليات المؤتمر بمطروح
فعاليات المؤتمر بمطروح

أكد الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، أنه تم تنفيذ 1360 فاعلية من ندوات ومحاضرات توعية لمراكز الهيئة العامة للاستعلامات على مستوى الجمهورية منذ أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

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وقال يحيى، خلال فعاليات مؤتمر “صوتك مستقبلك.. انزل شارك” الذي نظمته الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع محافظة مطروح بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروحواللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وكل من النائبة سحرعيد والنائبة فتحية السنوسي والدكتور أم العز بريك، مدير الإدارة العامة لإعلام مطروح والإسكندرية، والعمدة عبد الكريم أبو خريطة، عن مجلس العمد والمشايخ وعدد من العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والدينية عن الأزهر والكنيسة والأوقاف والمرأة والشباب بالمحافظة.

كما ألقى خلال المؤتمر كل من الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة القادة، والدكتور حسين عيد، أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح، محاضرة بعنوان “الاستحقاقات الانتخابية ومستقبل الجمهورية الجديدة”.

وأضاف أن الندوات ومحاضرات التوعية شارك فيها أكثر من نصف مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ومنهم ذوو الهمم.

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