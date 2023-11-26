قومي المرأة بالمنيا ينظم ندوات توعوية وتثقيفية للسيدات والفتيات من ذوى الاحتياجات

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في العديد من المجالات والمبادرات على مدار الأيام الماضية، حيث استهدفت الفعاليات تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات من ذوى الاحتياجات الخاصة في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها.

واستعرضت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي بالمنيا، جهود المجلس خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ ندوة توعوية حول "حق المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة" بقرية المحرص بمركز ملوي ضمن فعاليات حملة "بلدى أمانة" وتحت شعار "اختاري صح" للسيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وناقشت الندوة أهمية توعية ومشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الانتخابية كحق أصيل للتعبير عن رأيهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات سواء رئاسية أو نيابية.

وقالت إنه تم عقد ندوة "بلدي أمانة في أيدينا" بمدرسة الثانوية بنين بالتعاون مع قصر ثقافة أبوقرقاص.

ودارت محاورها حول أهمية معرفة تاريخ مصر والحفاظ على أمن واستقرار الوطن وعدم الانسياق إلى الشائعات والإعلام المزيف، وتم عرض فيلم تسجيلي عن سيناء.