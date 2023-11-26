المنيا.. إصلاح كسر بخط صرف ملوي ورفع الإشغالات ببنى مزار استجابة للمواطنين

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية،

وشدد القاضي على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكاواهم وإيجاد الحلول الفورية لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات.

وقال إن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية جميع احتياجاتهم.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، أنه تم فحص شكاوى المواطنين، والتي أفادت بوجود كسر بخط الصرف الصحي قطر 900 مم الخاص بمحطة رفع رقم 5 بـ "حي غرب المدينة"، حيث تجرى أعمال الإصلاح ورد الشيء لأصله بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.

وقال عماد حسن، رئيس مركز بنى مزار، إنه تمت الاستجابة لعدد من شكاوى المواطنين، منها شكوى بـ "مدرسة عزبة الريدى" بخصوص انتشار الباعة الجائلين أمام المدرسة، وشكوى أخرى تفيد بوجود غرفة صرف صحي غطاء بـ"شارع الحرية"، وتمت إزالة أسباب الشكوى وتركيب غطاء حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفى مطاي، قال هشام فايز، رئيس المركز، إنه تمت الاستجابة الفورية لشكوى المواطنين بقرية منبال، بارتفاع منسوب المياه، حيث تم سحب وكسح المياه من شارع وليد موسى بالقرية باستخدام معدات الوحدة المحلية إلى جانب كسح خزانات المنازل بالشارع.