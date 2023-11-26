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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" بالمنيا

حملات حقة تنظمي
حملات حقة تنظمي

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا انطلاق المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اليوم الأحد تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان فى قرى ومدن المحافظة ضمن مبادرة (أيامنا أحلى) التى تنفذها وزارة الصحة والسكان.

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قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن المرحلة الأولي من الحملة تنطلق اليوم الأحد 26 نوفمبر، وتستمر حتى الخميس 30 نوفمبر بمراكز بني مزار - سمالوط - أبو قرقاص- العدوة.

ولفت إلى أن الحملة تأتي في إطار وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين

وأشار حسنين إلي أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة، عن طريق الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.
 

الأسرة والصحة الإنجابية العيادات المتنقلة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وكيل وزارة الصحة

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