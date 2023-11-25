عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. حماة الوطن بالعدوة ينظم مؤتمراً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي|صور

مؤتمر حاشد لدعم المرشح
مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب حماة الوطن بأمانة مركز العدوة شمال المنيا مؤتمراً  لدعم  المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

يأتي ذلك استكمالا لخطة تحركات الحزب لدعم المرشح الرئاسي، في ضوء توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن.

وأكد الجميع وقوفهم خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، ولمواصلة الإنجازات للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

 

المنيا.. دعم منظومة الإنارة العامة بـ6 مراكز وحملات مكثفه للنظافة ورفع الاشغالات

محافظ المنيا: ضبط 20 طن سلع مدعمة خلال حملات تموينية على الأسواق

وتم التوافق بين المشاركين في المؤتمر على أهمية خروج المواطنين إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الدستوري.


قال اللواء هشام بشر أمين المحافظة خلال كلمته إن العالم كاملاً يتابع بإهتمام شديد ما سوف يدور فى مصر وشعبها يعيش فترة إختيار رئيس الدولة،  وأن المصريين أعتادوا على إبهار العالم فى أوقات الشدة ونجعله يرانا كتلة واحدة صلبة.

وأضاف أن ممارسة كل مواطن لدورة الوطني فى إختيار رئيس الجمهورية سيكون بمثابة رسالة إلى العالم وكل شعوبة أن الشعب المصري يقف على مسافة واحدة من المسئولية الوطنية.

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
الاستحقاق الدستورى الجمهورية الجديدة الرئاسي عبد الفتاح السيسي الفريق جلال الهريدي حزب حماة الوطن صناديق الاقتراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

التقديم 3 ديسمبر|الإسكان تطرح «سكن لكل المصريين 3» بالتقسيط على 20 سنة

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

موضوعات متعلقة

المنيا.. دعم منظومة الإنارة العامة بـ6 مراكز وحملات مكثفه للنظافة ورفع الاشغالات

ترشيحاتنا

بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

عودة عاشور وكهربا.. التشكيل الرسمي للأهلي لمواجهة ميدياما الغاني

حقنة بالخطأ.. قرار عاجل بشأن مساعدة صيدلي بـ التبين في القاهرة

دماء على وجبة الإفطار .. خدعه صديقه ليودي بحياته داخل الكافيه

حقيقة ظهور سلالات جديدة من الدرن في مصر

أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية.. اعرفها بكل بساطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان راقي … زوجة أحمد ثروت تخطف الأنظار في زفافها|شاهد

نجوم الفن في عزاء شقيق الفنان شريف رمزي | فيديو وصور

بعد افتتاح منطقة متعددة الأديان.. هجوم شديد على مطار بريستول

طريقة عمل حواوشي الدجاج| بأسهل الخطوات

فيديو

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ