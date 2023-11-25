المنيا.. حماة الوطن بالعدوة ينظم مؤتمراً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي|صور

نظم حزب حماة الوطن بأمانة مركز العدوة شمال المنيا مؤتمراً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

يأتي ذلك استكمالا لخطة تحركات الحزب لدعم المرشح الرئاسي، في ضوء توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن.

وأكد الجميع وقوفهم خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، ولمواصلة الإنجازات للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وتم التوافق بين المشاركين في المؤتمر على أهمية خروج المواطنين إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الدستوري.



قال اللواء هشام بشر أمين المحافظة خلال كلمته إن العالم كاملاً يتابع بإهتمام شديد ما سوف يدور فى مصر وشعبها يعيش فترة إختيار رئيس الدولة، وأن المصريين أعتادوا على إبهار العالم فى أوقات الشدة ونجعله يرانا كتلة واحدة صلبة.

وأضاف أن ممارسة كل مواطن لدورة الوطني فى إختيار رئيس الجمهورية سيكون بمثابة رسالة إلى العالم وكل شعوبة أن الشعب المصري يقف على مسافة واحدة من المسئولية الوطنية.

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي