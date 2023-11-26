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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: أجمل لحظات حياتي مع النادي الأهلي

موسيماني
موسيماني

نشر الإعلامي أحمد شوبير جزءًا من تصريحات  بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، عبر حسابه بموقع "تويتر" .


 

وكتب شوبير:" بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق :

أجمل اللحظات والذكريات مع النادي الأهلي، كنا مثل الفايكنج وداهمنا أفريقيا وأمريكا الجنوبية وعاقبنا آسيا حقًا، فقط تم إيقافنا من قبل أوروبا، على الأقل عدنا إلى المنزل بالميدالية البرونزية كثالث أفضل فريق في العالم".


 

كلف الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم برئاسة الدكتور أحمد جاب الله بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا للاطمئنان على إصابة لاعب الأهلي المعار أحمد قندوسي.


 

وطلب بيبو من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج.

 

وأكد مدير الكرة على حرص النادي على دعم ومساندة قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طيبة.

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