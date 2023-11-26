بـ50 مليون دولار.. حفل زفاف أسطوري في باريس.. من العريس والعروسة؟.. شاهد

انشغل الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بفيديوهات ما وصف بـ"زفاف القرن" بين الأميركيين مادلين بروكواي وصديقها جاكوب لاغرون.

عرسان حفل زفاف القرن

تكلفة حفل زفاف القرن

الزفاف الأسطوري الذي تم في العاصمة الفرنسية باريس، بلغت تكلفته أكثر من 50 مليون دولار، حيث أقام الحبيبان حفلات مبهرة لمدة 5 أيام في أكثر المواقع المرغوبة في جميع أنحاء مدينة النور.

وشهدت الأيام الخمسة مشاركة فرقة "مارون 5" الشهيرة في إحدى الحفلات، وعشاء ترحيبيا في دار الأوبرا بباريس، وغداء خاصا في جناح "شانيل هوت كوتور"، وليلة ولا ألف ليلة وليلة في قصر فرساي.

تفاصيل حفل زفاف القرن

وتلقت الشابة البالغة من العمر 26 عاما معاملة كبار الشخصيات طوال أسبوع تقريبا، شملت سائقا خاصا، وفريقا كبيرا للشعر والماكياج للتأكد من أن مادلين ستبدو مثالية في كل مناسبة، وعددا من مصممي الأزياء، ومجموعة من المصورين المحترفين الذين تابعوها في كل خطواتها.

وقامت مادلين بتوثيق زفافها برمته ومشاركته على حساب في "تيك توك"، حيث انتشرت مقاطع الفيديو على نطاق واسع، وحصلت على مئات الآلاف من المشاهدات، وتركت الكثير من الناس يتساءلون: من هما مادلين وجاكوب؟ وكيف تمكنا من إقامة أكثر حفلات الزفاف بريقا في المائة عام الماضية؟



أقيم حفل الزفاف في 18 نوفمبر الجاري، لكن الأحداث بدأت قبل ذلك بوقت طويل، حيث سافر الزوجان وأصدقاؤهما المقربون وأفراد الأسرة إلى باريس قبل أيام من بدء الاحتفالات.

قصر فرساي

وبدأت المراسم بحفل في متجر شانيل، حيث تم تقديم مجموعة مذهلة من الهدايا لمادلين، التي كانت ترتدي فستانا أبيض وجوارب طويلة وكعبا أسود مزينا بالزهور.

وفي اليوم التالي، توجها إلى قصر فرساي الشهير، حيث قاما بجولة خاصة. وفي المساء، استضافت مادلين وجاكوب الأقارب والأصدقاء في عشاء على ضوء الشموع في المقر الملكي السابق.

وأقام الزوجان طوال الليل في فندق "Le Grand Contrôle" في القصر، حيث تبدأ أسعار الغرف من 2400 دولار في الليلة، وتصل إلى 14200 دولار حسب النوع والحجم.

حفل زفاف القرن

برج إيفل

يوم الأربعاء، قامت مادلين وجاكوب بزيارة برج إيفل، قبل الشروع في جولة ليلية بالقارب في المدينة، حيث استمتعا بوجبة فاخرة أخرى.

بعد ذلك، أقاما حفلا صغيرا تحت قوس النصر، حيث تناولا وجبات خفيفة من حلويات الماكارون واستمتعا ببعض الكوكتيلات.

وهذه المرة، ارتدت العروس فستانا مخططا بالأبيض والأسود مع سترة منقوشة بالزهور، وحذاء بكعب مطابق.