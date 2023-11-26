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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاته.. وصية الفنان طارق عبد العزيز لـ المخرج مجدى الهوارى

صدى البلد

كشف المخرج مجدى الهوارى عن وصية الفنان الراحل  طارق عبد العزيز له .

وكتب الهوارى عبر حسابه بفيسبوك:"زي ماقولتلي لما اموت يامجدي ابقي قول للناس عندك تترحم علي انت حبيبك كتير ، حاضر ياطارق والنبي ياناس ديه واصية ، تعالوا نترحم عليه  كلنا 
بس عايز اقولك انك حبيبك كتيييير اوي انت كمان ياطارق واهو الدليل رحمة الله عليك ياصحبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ان لله وان اليه راجعون ومش مصدق والله الي الان".

توفى منذ قليل الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، في صدمة كبيرة للوسط الفني .

 

وفاة طارق عبد العزيز

ولم يحدد حتى الآن موعد الجنازة او العزاء .


طارق عبد العزيز وتعرضه  لوعكة صحية

وكان قد نشر الفنان طارق عبد العزيز أول صورة له قبل مغادرته المستشفي بعد اجراء عملية تركيب دعامات في القلب.

وكتب طارق عبد العزيز :" اللهم لك الحمد دائما وأبدا .. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، و بطمن الجميع إني بخير الحمدلله ، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق ، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء ، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر  ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من د/ اشرف زكي مروراً بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات ، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي ".

 

تابع ؛" وشكراً مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي و أصدقاء الجامعة و أولادهم شكراً للحبيب الغالي أخويا  محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي.

 

 

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