عودًا عظيمًا يا حبيبنا.. حمزة العيلي يحتفي بمشاركة محمد سلام في احتفالية وطن السلام

حرص الفنان حمزة العيلي على دعم الفنان محمد سلام، بعد مشاركته في احتفالية وطن السلام.

وكتب “حمزة” عبر حسابه على فيس بوك: "ماشاء الله ولا قوة إلا بالله.. ياسلام عليك يا بو سلام يا غالي.. عودًا عظيمًا يا حبيبي.. حبيبنا محمد سلام في عرض احتفالية وطن السلام الذي يعرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.. تحيا مصر".

عرض الفنان محمد سلام



وقدّم الفنان محمد سلام عرضًا مسرحيًا وطنيًا خلال احتفالية «وطن السلام» المقامة في دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.