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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صديق العمر كسرت قلبنا.. محمد هنيدي ينعى طارق عبد العزيز

صدى البلد

نعى الفنان محمد هنيدى الفنان طارق عبد العزيز عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وكتب محمد هنيدى :"الأخ والسند وصديق العمر ، ربنا يرحمك يارب كسرت قلبنا ، وربنا يصبرنا على فراقك ، اللهم ارحمه رحمة تسع السماوات والأرض ، اللهم اجعل قبره فى نور دائم لاينقطع واجعله فى جنتك آمنا مطمئنًا يارب العالمين".

توفى منذ قليل الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، في صدمة كبيرة للوسط الفني .

وفاة طارق عبد العزيز

ولم يحدد حتى الآن موعد الجنازة او العزاء .


طارق عبد العزيز وتعرضه  لوعكة صحية

وكان قد نشر الفنان طارق عبد العزيز أول صورة له قبل مغادرته المستشفي بعد اجراء عملية تركيب دعامات في القلب.

وكتب طارق عبد العزيز :" اللهم لك الحمد دائما وأبدا .. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، و بطمن الجميع إني بخير الحمدلله ، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق ، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء ، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر  ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من د/ اشرف زكي مروراً بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات ، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي ".

 

تابع ؛" وشكراً مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي و أصدقاء الجامعة و أولادهم شكراً للحبيب الغالي أخويا  محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي.

 

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