قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبدالجليل عن مقارنته بـ «زيزو»: أنا الأفضل في كل شيء ولا توجد مقارنة
أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة.. في هذا الموعد
وزير الرياضة يجتمع مع «أبوريدة» لدعم خطط تطوير المواهب والكوادر الكروية | تفاصيل
آخر فرصة لسداد جدية حجز «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج |تفاصيل
أرفض 7 أكتوبر ومصر دفعت ثمنًا غاليًا لصالح القضية الفلسطينية.. رسائل قوية لأبو الغيط مع أحمد موسى|فيديو
رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يفك النحس ويسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى برنتفورد بالدوري الإنجليزي
أداء باهت .. مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار
إعلامي: فيريرا سيرحل لو خسر السوبر.. وجوميز في الصورة
عودًا عظيمًا يا حبيبنا.. حمزة العيلي يحتفي بمشاركة محمد سلام في احتفالية وطن السلام
شعب فلسطين تعب.. نجيب ساويرس عن شراكته في إعمار غزة: «ولا حد قالي حاجة» | فيديو
محمد الغزاوي: أبناء الأهلي يبحثون عن خدمة النادي في أي موقع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. وأبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. خبير يكشف
قال محمود خيري، خبير صناعة السيارات، إن أسعار السيارات المستعملة شهدت تراجعًا نسبيًا، إلا أن سوق السيارات المستعملة يعاني من حالة ركود تام في الوقت الراهن.

دبلوماسي خدم في عدة دول .. من هو السفير ستيفن فاجن الذي اختير من واشنطن لتنفيذ خطة ترامب؟
علقت الكاتبة الصحفية هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، على قرار وزارة الخارجية الأمريكية باختيار السفير ستيفن فاجن لقيادة مركز التنسيق المدني العسكري لدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، قائلة: “إنه دبلوماسي خدم في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط مثل اليمن والعراق، وأعتقد في مصر قبل ذلك، وبالتالي فإن هذا يعكس اختيارات الإدارة الأمريكية في المرحلة الحالية للشرق الأوسط، التي ترتكز على من لديهم خبرة وباع طويل في تاريخ تلك المنطقة”.

العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه في 2009 إسرائيل كانت تريد إدخال قوات أوروبية بدون موافقة الفلسطينيين ولكننا حذرناهم، وبعد تحذيرنا لهم بخطورة ذلك تراجعوا.

عمرو أديب: مصر دفعت ثمن ما حدث في قطاع غزة غاليا ومضاعفا
علق الإعلامي عمرو أديب، على التحركات المصرية الأخيرة في أزمة قطاع غزة ووقف إطلاق النار في القطاع بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
علقت الإعلامية لميس الحديدي على احتفالية "وطن السلام" التي عقدت بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: “احتفالية وطن السلام التي حضرها الرئيس في مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية شارك فيها عدد كبير من الفنانين، وحملت رسائل عديدة ما بين جهود مصر لتحقيق السلام، وآخرها مؤتمر شرم الشيخ، لكن السلام القائم على القوة، وهي قضية مهمة جدًا، فلا يمكن تحقيق السلام إلا بقوة قادرة على فرضه”.

وزير الخارجية: أسوان مدينة السلام وأقرب محافظات مصر للقارة الإفريقية
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الخامسة داخل مدينة أسوان يعكس عمق الارتباط المصري بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذه المدينة العريقة تمثل بوابة مصر إلى الجنوب وجسرًا طبيعيًا يربطها بأشقائها في إفريقيا.

من ريفيرا إلى لا تهجير.. أبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة
تحدث أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، عن تحول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه قطاع غزة.

سفيرة الاتحاد الأوروبي: قمة مرتقبة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي في أنجولا
قالت أنجيلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر والشرق الأوسط، إن القارة الإفريقية تواجه تحديات معقدة ومتشابكة، من بينها النزاعات المسلحة وضعف الخدمات الأساسية وتداعيات التغير المناخي، مؤكدة أن التصدي لهذه التحديات يتطلب تنسيقًا جماعيًا وجهودًا متضافرة على المستويين الإقليمي والدولي.

مستشار وزير الري الأسبق يطرح حلا لمواجهة التعديات على نهر النيل
أكد الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، أن تغليظ العقوبة ليس هو الحل لمواجهة التعديات على نهر النيل، موضحًا أن التوعية هي الحل الحقيقي، لأن النهر يمثل شريان الحياة لكل مواطن مصري، قائلاً: "النهر هو نهر كل مواطن مصري، وليس وزارة أو جهة ويجب الحفاظ عليه وحماية المواطنيين ايضًا".

وزير خارجية السودان: نقف خلف مصر في قيادة القارة لمستقبل أكثر إشراقًا
قال محيي الدين سالم أحمد، وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يأتي كخطوة استراتيجية نحو توحيد الصف الإفريقي في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن هذا المنتدى الفكري يعيد للأذهان دور مصر التاريخي في قيادة المنطقة منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

السيارات ترامب خطة ترامب ستيفن فاجن وزارة الخارجية الأمريكية الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

صفع مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

ترشيحاتنا

عمرو أديب

عمرو أديب يعلّق على إدخال معدات وفرق للبحث عن الجثث الإسرائيلية

عمرو أديب

عمرو أديب: قطاع غزة يحتاج 800 شاحنة مساعدات يوميًا لتأمين الطعام والشراب

السيارات الكهربائية

هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. خبير يكشف

بالصور

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

فيديو

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد