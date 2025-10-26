أخبار التوك شو| هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. وأبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. خبير يكشف

قال محمود خيري، خبير صناعة السيارات، إن أسعار السيارات المستعملة شهدت تراجعًا نسبيًا، إلا أن سوق السيارات المستعملة يعاني من حالة ركود تام في الوقت الراهن.

دبلوماسي خدم في عدة دول .. من هو السفير ستيفن فاجن الذي اختير من واشنطن لتنفيذ خطة ترامب؟

علقت الكاتبة الصحفية هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، على قرار وزارة الخارجية الأمريكية باختيار السفير ستيفن فاجن لقيادة مركز التنسيق المدني العسكري لدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، قائلة: “إنه دبلوماسي خدم في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط مثل اليمن والعراق، وأعتقد في مصر قبل ذلك، وبالتالي فإن هذا يعكس اختيارات الإدارة الأمريكية في المرحلة الحالية للشرق الأوسط، التي ترتكز على من لديهم خبرة وباع طويل في تاريخ تلك المنطقة”.

العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه في 2009 إسرائيل كانت تريد إدخال قوات أوروبية بدون موافقة الفلسطينيين ولكننا حذرناهم، وبعد تحذيرنا لهم بخطورة ذلك تراجعوا.

عمرو أديب: مصر دفعت ثمن ما حدث في قطاع غزة غاليا ومضاعفا

علق الإعلامي عمرو أديب، على التحركات المصرية الأخيرة في أزمة قطاع غزة ووقف إطلاق النار في القطاع بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر

علقت الإعلامية لميس الحديدي على احتفالية "وطن السلام" التي عقدت بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: “احتفالية وطن السلام التي حضرها الرئيس في مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية شارك فيها عدد كبير من الفنانين، وحملت رسائل عديدة ما بين جهود مصر لتحقيق السلام، وآخرها مؤتمر شرم الشيخ، لكن السلام القائم على القوة، وهي قضية مهمة جدًا، فلا يمكن تحقيق السلام إلا بقوة قادرة على فرضه”.

وزير الخارجية: أسوان مدينة السلام وأقرب محافظات مصر للقارة الإفريقية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الخامسة داخل مدينة أسوان يعكس عمق الارتباط المصري بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذه المدينة العريقة تمثل بوابة مصر إلى الجنوب وجسرًا طبيعيًا يربطها بأشقائها في إفريقيا.

من ريفيرا إلى لا تهجير.. أبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة

تحدث أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، عن تحول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه قطاع غزة.

سفيرة الاتحاد الأوروبي: قمة مرتقبة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي في أنجولا

قالت أنجيلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر والشرق الأوسط، إن القارة الإفريقية تواجه تحديات معقدة ومتشابكة، من بينها النزاعات المسلحة وضعف الخدمات الأساسية وتداعيات التغير المناخي، مؤكدة أن التصدي لهذه التحديات يتطلب تنسيقًا جماعيًا وجهودًا متضافرة على المستويين الإقليمي والدولي.

مستشار وزير الري الأسبق يطرح حلا لمواجهة التعديات على نهر النيل

أكد الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، أن تغليظ العقوبة ليس هو الحل لمواجهة التعديات على نهر النيل، موضحًا أن التوعية هي الحل الحقيقي، لأن النهر يمثل شريان الحياة لكل مواطن مصري، قائلاً: "النهر هو نهر كل مواطن مصري، وليس وزارة أو جهة ويجب الحفاظ عليه وحماية المواطنيين ايضًا".

وزير خارجية السودان: نقف خلف مصر في قيادة القارة لمستقبل أكثر إشراقًا

قال محيي الدين سالم أحمد، وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يأتي كخطوة استراتيجية نحو توحيد الصف الإفريقي في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن هذا المنتدى الفكري يعيد للأذهان دور مصر التاريخي في قيادة المنطقة منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.