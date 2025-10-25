عمرو أديب: مصر دفعت ثمن ما حدث في قطاع غزة غاليا ومضاعفا

علق الإعلامي عمرو أديب، على التحركات المصرية الأخيرة في أزمة قطاع غزة ووقف إطلاق النار في القطاع بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.



وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت، إن امن غزة من امن مصر، ومصر مستعدة للتعامل مع هذه الأزمة دائما، متابعا أن التحركات المصرية ليست لصالح إسرائيل والجثث الإسرائيلية ولكن لصالح الشعب الفلسطيني.

وتابع عمرو أديب، أن هذا الأمر بعد وصول المعدات والفرق المصرية للمساعدة في الوصول إلى جثث القتلى للإسرائيليين

وأشار إلى أن مصر دفعت ثمن ما حدث في قطاع غزة غالي ومضاعف، والرئيس السيسي يريد الطفلة التي استقبلها في احتفالية وطن السلام أن تعود لوطنها وتعيش هناك.