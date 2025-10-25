خاص | أزمة تواجه الاتحاد السكندري وسط قلق تامر مصطفى وحيرة سلامة

يواجه نادي الاتحاد السكندري أزمة مالية كبيرة عقب رحيل محمد مصيلحي رئيس النادي الأسبق .

وتولي محمد أحمد سلامة قيادة النادي بصفة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات عقب رحيل محمد مصيلحي.

ويعجز محمد أحمد سلامة عن مواجهة الأزمة المالية التى تواجه نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة الحالية خصوصًا بعد تحديد تامر مصطفي متطلبات الفريق الأول لكرة القدم من أجل تعاقدات يناير المقبلة لتدعيم صفوف الفريق وتلبية طموحات الجماهير.

وعلم صدي البلد من أحد المصادر الخاصة عن عقد تامر مصطفي جلسة خاصة مع محمد سلامة لتحديد متطلبات الفريق، مشيرا إلي عدم رضاء المدير الفني عن بعض الصفقات التي تم التعاقد معاها خلال فترة الإنتقالات الماضية تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني السابق للفريق.

وتابع المصدر:” نواجه أزمة مالية كبيرة ونأمل في التغلب عليها لتوفير متطلبات الجهاز الفني واللاعبين وسط مخاوف محمد سلامة من تفاقم الأزمة .

