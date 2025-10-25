قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيت شهير يؤخر شيخوخة أعضاء الجسم والبشرة ويمنع السرطان والسكر
فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“
توقف 50 ألف هاتف رغم إعفائها من الجمارك .. تفاصيل
النصر يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الحزم بثنائية نظيفة
وحشتنا.. إعلامي: النهاردة محمد سلام واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة
تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي خدم في عدة دول .. من هو السفير ستيفن فاجن الذي اختير من واشنطن لتنفيذ خطة ترامب؟

ترامب
ترامب
محمد البدوي

علقت الكاتبة الصحفية هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، على قرار وزارة الخارجية الأمريكية باختيار السفير ستيفن فاجن لقيادة مركز التنسيق المدني العسكري لدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، قائلة: “إنه دبلوماسي خدم في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط مثل اليمن والعراق، وأعتقد في مصر قبل ذلك، وبالتالي فإن هذا يعكس اختيارات الإدارة الأمريكية في المرحلة الحالية للشرق الأوسط، التي ترتكز على من لديهم خبرة وباع طويل في تاريخ تلك المنطقة”.

اختصاصات ويتكوف وكوشنر

وتساءلت الإعلامية لميس الحديدي: "معظم المحيطين بترامب هم من الأقارب أو من يعرفهم، مثلًا ما هو الفرق بين اختصاصات ويتكوف وكوشنر؟ نحن نتحدث عن عائلة قريبة منه".

وردت القدسي خلال لقائها في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على شاشة النهار، قائلة: “هناك ثلاث دوائر من المؤثرين بقوة على الرئيس ترامب ممن يهمسون في أذنه ويعدّلون شطحاته أحيانًا وطموحاته وتصريحاته في أحيان أخرى، وهذا الهمس في أذنه له تأثير كبير.الدائرة الأولى هي دائرة العائلة”.

 أبرز الشخصيات

واصلت خلال لقائها في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على شاشة النهار: "الدائرة الثانية هي الدائرة المقربة من موظفي البيت الأبيض، ومن أبرز الشخصيات فيها سوزي ويلز التي تُعد من أقرب الشخصيات إليه وتلقب بالمرأة الحديدية أو الثلجية وهي شخصية قوية عملت مع ترامب منذ عام 2016، وكانت ضمن فريق حملته الانتخابية الأخيرة عام 2024، وكان لها دور مؤثر في وصوله إلى البيت الأبيض، إلى جانب شخصيات أخرى مثل روبية وغيرهم ممن لهم ثقل واضح".

ولفتت القدسي إلى أنه لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن كان لعائلته هذا القدر من التداخل في السياسة، وخاصة في السياسة الخارجية، ولم يكن من المعتاد الاستعانة بشخصيات من خارج الإطار السياسي والدبلوماسي مثل كوشنر الذي يعمل حاليًا دون وجود مهام رسمية.


وأضافت أن مقارنة ذلك بالولاية الأولى تُظهر أن كوشنر لم يعد يشغل منصبًا رسميًا الآن، ورغم ذلك لا أحد يعلق أو ينتقد، لأن السمة الغالبة أصبحت الولاء، ثم الولاء، ثم الولاء العائلي الذي يعد مهمًا للغاية بالنسبة للرئيس ترامب.
 

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن الدائرة الثالثة هي دائرة رجال الأعمال والمتبرعين المقربين من الرئيس ترامب.

وزارة الخارجية الأمريكية الخارجية الأمريكية قطاع غزة غزة الشرق الأوسط ترامب ستيفن فاجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

ترشيحاتنا

نيللي كريم

نيللي كريم : الرجالة بقوا محتاجين فيتامينات

مهرجام دي كاف

مهرجان “دي-كاف” يختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة ب 4 عروض جديدة.. غدا

الشرقية

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

فيديو

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد