سفيرة الاتحاد الأوروبي: قمة مرتقبة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي في أنجولا

قالت أنجيلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر والشرق الأوسط، إن القارة الإفريقية تواجه تحديات معقدة ومتشابكة، من بينها النزاعات المسلحة وضعف الخدمات الأساسية وتداعيات التغير المناخي، مؤكدة أن التصدي لهذه التحديات يتطلب تنسيقًا جماعيًا وجهودًا متضافرة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يحرص على تعزيز شراكته مع إفريقيا من خلال مبادرات عملية ومستمرة لدعم الاستقرار والتنمية في القارة.

مجالات التنمية والأم

وفي حوارها مع قناة القاهرة الإخبارية، في برنامج الحصاد الأفريقي مع الإعلامي حساني بشير، كشفت آيخهورست عن استعداد الاتحاد الأوروبي لعقد قمة كبرى مع الاتحاد الإفريقي في أنجولا خلال هذا العام، مشيرة إلى أن هذه القمة ستكون بالغة الأهمية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية والأمن ومواجهة الأزمات الإنسانية.

وأكدت أن المنتدى الذي تستضيفه مصر يهيئ المناخ الملائم لبناء تفاهمات مشتركة قبل هذه القمة المرتقبة.

تحديد المشكلات ووضع حلول

وأوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي أن النقاشات في منتدى أسوان ركزت على تحديد المشكلات ووضع حلول عملية لها، مشيرة إلى أن مصر قادت هذه المناقشات بجدارة، بفضل دبلوماسيتها القوية وحرصها على توحيد الصف الإفريقي.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يقدّر الدور المصري في دعم الحوار وتعزيز التعاون الدولي، معتبرة أن هذا المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا للقارة الإفريقية وشركائها.