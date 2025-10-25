قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة.. في هذا الموعد
وزير الرياضة يجتمع مع «أبوريدة» لدعم خطط تطوير المواهب والكوادر الكروية | تفاصيل
آخر فرصة لسداد جدية حجز «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج |تفاصيل
أرفض 7 أكتوبر ومصر دفعت ثمنًا غاليًا لصالح القضية الفلسطينية.. رسائل قوية لأبو الغيط مع أحمد موسى|فيديو
رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يفك النحس ويسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى برنتفورد بالدوري الإنجليزي
أداء باهت .. مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار
إعلامي: فيريرا سيرحل لو خسر السوبر.. وجوميز في الصورة
عودًا عظيمًا يا حبيبنا.. حمزة العيلي يحتفي بمشاركة محمد سلام في احتفالية وطن السلام
شعب فلسطين تعب.. نجيب ساويرس عن شراكته في إعمار غزة: «ولا حد قالي حاجة» | فيديو
محمد الغزاوي: أبناء الأهلي يبحثون عن خدمة النادي في أي موقع
عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي أكدت أن مصر ستظل منارة للسلام والتسامح في العالم

علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ
علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ
أميرة خلف

قال النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "مصر وطن السلام" حملت عددًا من الرسائل المهمة التي تعكس جوهر الدولة المصرية القائم على السلام، والتعايش، وقبول الآخر.

وأضاف "مهران" أن الرئيس السيسي أكد مجددًا أن مصر كانت وستظل أرضًا للتسامح والسلام، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل تمثل امتدادًا لنهج الدولة المصرية في دعم الحوار ونبذ العنف والتطرف، وإعلاء قيم الإنسانية المشتركة بين الشعوب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن الكلمة جاءت في توقيت دقيق تمر فيه المنطقة بظروف استثنائية، لتؤكد أن القوة الحقيقية لمصر ليست فقط في مؤسساتها وجيشها، بل في قيمها وثقافتها الممتدة عبر آلاف السنين، وأنها ماضية في حماية السلام ودعم استقراره داخل الوطن وخارجه.

وأكد "مهران"  أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم نموذجًا فريدًا في ترسيخ مبادئ المواطنة وبناء الدولة الحديثة على أسس العدالة والاحترام المتبادل، لتبقى مصر دائمًا وطنًا للسلام والأمن والاستقرار.

المزيد