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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ممفيس للأدوية تقرر الحصول على قرض بقيمة 135 مليون جنيه

ممفيس للأدوية
ممفيس للأدوية

قالت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، اليوم، إنها وافقت على الحصول على قرض من بنك أبوظبي الأول مصر بمبلغ 135 مليون جنيه.

وفي أغسطس الماضي، افتتحت شركة ممفيس للأدوية مشروع تطوير المنطقة العقيمة "DSA" وفق أحدث المواصفات العالمية لإنتاج مستحضرات بشرية بيطرية، والذي شمل تطوير منطقة الأمبول والفيال للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد للمستحضرات التي تتأثر بالتعقيم الحراري، وذلك بتكلفة حوالي 33 مليون جنيه.

وكانت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، أعلنت ارتفاع أرباحها بنسبة 22% خلال العام المالي 2022-2023.

وأوضحت القوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق أرباح بنحو 90.43 مليون جنيه خلال العام المالي، من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 74.08 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وحققت مبيعات شركة ممفيس للأدوية، 664 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، مقابل 551.26 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي السابق له.

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ممفيس للأدوية: 90 مليون جنيه أرباح الشركة خلال العام المالي الماضي

يشار إلى أن شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت صافي ربح بقيمة 35.06 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل صافي ربح بلغ 20.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي، لتسجل 440.46 مليون جنيه، مقابل 406.51 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.

مصنع ممفيس الأول 

وأنشأت شركة ممفيس مصنعها الأول في عام 1940، وفى عام 1977 أنشأت مصنعها الثاني الذي بدأ إنتاجه في عام 1988.

وفي عام 1991 أصبحت شركة ممفيس للكيماويات، تابعة للشركة القابضة للأدوية التي تمتلك 60% من أسهم شركة ممفيس، وتنتج الشركة مختلف أشكال الأدوية.

وتعمل الشركة في مجال صناعة وتحضير وتجارة المستحضرات الطبية والتشخيصية والصيدلية و البشرية والبيطرية، وصناعة مستحضرات التجميل و إضافات الأعلاف وما يتبعها من مستلزمات، واستخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والأعشاب وغيرها.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، 60% من أسهم الشركة، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقي (30%) مملوك للقطاع الخاص.

ممفيس للادوية الصناعات الكيماوية القابضة للادوية وزارة قطاع الاعمال ربح

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