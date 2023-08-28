بـ1.4 مليار جنيه.. القابضة للأدوية تستهدف إنشاء مصنع بالشراكة مع مستثمر استراتيجي

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كشف الدكتور أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، عن اعتزام شركته إنشاء مصنع للأدوية البيولوجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي وذلك بشركة النيل للأدوية .

وأضاف الدكتور أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية في تصريحات له أن التكلفة الاستثمارية لهذا المصنع تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه ، منها ما بين 43 إلى 45 مليون دولار بالعملة الصعبة، خاصة وأنها تتعلق بنقل التكنولوجيا"know how " مشيرا الي الاتجاه العالمي حاليا نحو الأدوية البيولوجية والتي اصبحت تمثل ما بين 42- 47% من حجم سوق الأدوية عالميا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية :إن الأدوية البيولوجية هي التي يتم انتاجها من البكتريا، والخميرة، والأنسجة، وهي صناعة غير متواجدة في مصر، وكان هناك مصنعنا واحدا تم انشائه منذ 12 عام ولكنه متوقف حاليا في شركة النيل للأدوية.

الانتهاء من دراسات الجدوى

وأوضح رئيس القابضة للصناعات الأدوية أنه تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بالمصنع بالكامل من التكلفة وعوائد الاستثمار وعلى مدار عام كان يتم التفاوض مع شركات سويسرية وصينية وهندية وروسية، بحيث يتم نقل تكنولوجيا انتاج الادوية البيولوجية في مصر.

أشار الدكتور أشرف الخولي، الي أن هناك اتفاقات مبدئية مع أكثر من مستثمر بجنسيات مختلفة وجاري مراجعتها، خاصة وأن الادوية البيولوجية التي نستهدفها مثل الانسولين قصير، وطويل المفعول الذي لا ينتج في مصر، وكذلك ادوية الهرمونات ، وادوية الفشل الكلوي، وادوية للسرطات ، الرئة ، الامعاء، الصدر.

تابع : نتحدث عن مستثمر استراتيجي نظرا لاحتياج إنشاء المصنع إلى العملة الصعبة في تدشينه ، ولكننا نحتاج اكثر من مصنع من هذا الاتجاه لكي يتم تغطية السوق المحلية التي تكبر باستمرار، بالإضافة في ظل وصول بعض أسعار الأدوية البيولوجية إلى آلاف الجنيهات لذا فهناك حاجة إلى تصنيع تلك الأصناف وأن تكون أدوية فعالة وآمنة وأسعارها في متناول المريض وكذلك تحقق هامش ربح ويمكن أن يتم التعاون بها مع وزارة الصحة.