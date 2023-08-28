عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

..

بـ1.4 مليار جنيه.. القابضة للأدوية تستهدف إنشاء مصنع بالشراكة مع مستثمر استراتيجي

الأدوية-صورة ارشيفية
الأدوية-صورة ارشيفية

كشف الدكتور أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، عن اعتزام شركته إنشاء مصنع للأدوية البيولوجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي وذلك بشركة النيل للأدوية .

وأضاف الدكتور أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية في تصريحات له أن التكلفة الاستثمارية لهذا المصنع تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه ، منها ما بين 43 إلى 45 مليون دولار بالعملة الصعبة، خاصة وأنها تتعلق بنقل التكنولوجيا"know how " مشيرا الي الاتجاه العالمي حاليا نحو الأدوية البيولوجية والتي اصبحت تمثل ما بين 42- 47% من حجم سوق الأدوية عالميا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية :إن الأدوية البيولوجية هي التي يتم انتاجها من البكتريا، والخميرة، والأنسجة، وهي صناعة غير متواجدة في مصر، وكان هناك مصنعنا واحدا تم انشائه منذ 12 عام ولكنه متوقف حاليا في شركة النيل للأدوية.

 

الانتهاء من دراسات الجدوى 

 

وأوضح رئيس القابضة للصناعات الأدوية أنه تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بالمصنع بالكامل من التكلفة وعوائد الاستثمار وعلى مدار عام كان يتم التفاوض مع شركات سويسرية وصينية وهندية وروسية، بحيث يتم نقل تكنولوجيا انتاج الادوية البيولوجية في مصر.

أشار الدكتور أشرف الخولي، الي أن هناك اتفاقات مبدئية مع أكثر من مستثمر بجنسيات مختلفة وجاري مراجعتها، خاصة وأن الادوية البيولوجية التي نستهدفها مثل  الانسولين قصير، وطويل المفعول الذي لا ينتج في مصر، وكذلك ادوية الهرمونات ، وادوية الفشل الكلوي، وادوية للسرطات ، الرئة ، الامعاء، الصدر.

تابع : نتحدث عن مستثمر استراتيجي  نظرا لاحتياج إنشاء المصنع إلى العملة الصعبة في تدشينه  ، ولكننا نحتاج اكثر من مصنع من هذا الاتجاه لكي يتم تغطية السوق المحلية التي تكبر باستمرار، بالإضافة في ظل وصول بعض أسعار الأدوية البيولوجية إلى آلاف الجنيهات لذا فهناك حاجة إلى تصنيع تلك الأصناف وأن تكون أدوية فعالة وآمنة وأسعارها في متناول المريض وكذلك تحقق هامش ربح ويمكن أن يتم التعاون بها مع وزارة الصحة.

القابضة للادوية الادوية البيولوجية شركة النيل للأدوية الانسولين اسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

القصة انتهت.. تعليق مثير من كلوب عن إمكانية رحيل صلاح لاتحاد جدة

تعليق عاجل من إثيوبيا عقب استئناف مفاوضات سد النهضة

سد الفجوة في محصولين غذائيين.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

التموين: السلع المدعمة التي يصرفها الفرد الواحد بقيمة 50 جنيها..تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة| توشكى غذاء مصر وطعامها ومؤونتها.. موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

العميد خالد عكاشة: الإرهابيون عادوا لمصر من الخارج مدربين على القتل الاحترافي

ضمنات أمنية وأسلحة.. الرئيس الأوكراني يطالب الولايات المتحدة بجعل كييف إسرائيل الثانية

عشان متخسرش فلوسك .. أحسن طريقة لشراء سيارة مستعملة

بشرى للطلاب بشأن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ماذا كان يفعل الرسول لجلب الرزق؟.. 6 أمور مجابة في الحال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توجيه 10 تهم لفاشنيستا مشهورة لتسببها في حادث مروع.. اعرف القصة كاملة

مضيفوا طيران يثيرون الغضب برقصهم على جناح طائرة.. ما القصة؟| صور

غثيان الحمل.. أسبابه وكيفية الوقاية منه

تحت شعار كامل العدد.. صور من حفل هاني شاكر فى مهرجان القلعة

فيديو

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ