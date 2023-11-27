بنك التنمية الصيني يدعم إمدادات الطاقة عبر قروض بقيمة 14 مليار دولار

أصدر بنك التنمية الصيني، أحد بنوك السياسات في البلاد، قروضاً خاصة بأكثر من 100 مليار يوان (حوالي 14 مليار دولار أمريكي) لدعم إمدادات الطاقة منذ بداية العام الجاري.

وقال بنك التنمية الصيني إن القروض استهدفت دعم المناطق الرئيسية لإنتاج الفحم وشركات الفحم الرئيسية لزيادة إمدادات الفحم الحراري، فضلاً عن مساعدة المناطق المنكوبة وشركات الطاقة الرئيسية على ضمان احتياطيات الفحم الحراري.

توقعات بنك التنمية الصيني

وأضاف بنك التنمية الصيني أن من المتوقع أن تضمن هذه الأموال إمدادات التدفئة والطاقة للشتاء الجاري والربيع المقبل.